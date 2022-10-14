​​​​​​​بعد 38 يوما فقط من تعيينه... إقالة وزير المالية البريطاني من منصبه

أقالت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، وزير المالية كواسي كوارتنغ، بعد 38 يوما فقط من تعيينه.

وذكرت وكالات أنباء أن ليزا تراس أقالت وزير المالية بعد لقاء معه في داونينغ ستريت (مكتب رئيس وزراء بريطانيا)، الجمعة، بعد عودته على عجل من واشنطن، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لانتهاء زيارته، حيث كان يحضر اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وبحسب بي بي سي فإن كوارتنغ، أصبح صاحب ثاني أقصر فترة في منصب وزير المالية في المملكة المتحدة، بعد إيان ماكلويد، الذي توفى بسبب نوبة قلبية بعد 30 يوما من توليه المنصب في عام 1970.

ومن المقرر أن تعقد ليزا تراس مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق الجمعة، في أوج أزمة اقتصادية وسياسية تتعلق بـ"ميزانيتها المصغرة"، غير الممولة والتي تسببت في فوضى وذعر في الأسواق.

وكان وزير المالية أعلن قبل 3 أسابيع عن تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، وهو ما أثار مخاوف كبيرة من تضخم الديون ومفاقمة معدلات التضخم.

وأثارت الخطة شكوكا واسعة حول الاقتصاد البريطاني، حيث جاءت عكس اتجاه بنك إنكلترا لتشديد الأوضاع النقدية من أجل كبح التضخم، وأدت هذه المخاوف إلى انهيار الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في تاريخه الشهر الماضي، كما تضررت سوق السندات الحكومية بشدة ما اضطر البنك المركزي للتدخل بشراء السندات مؤقتا لتهدئة السوق.

(م ش)