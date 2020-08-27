وكانت تقارير حقوقية قد كشفت تعرّض إبرو للتعذيب وبأنّها فقدت من وزنها بعد مرور 5 أشهر من الإضراب المفتوح عن الطعام 43 كيلو جرام، وهو ما تأكّد منه فريق حقوقي محلّي تمكّن من زيارتها في وقت سابق، ورغم ذلك لم تقبل السلطات التركيّة إعادة محاكمتها أو إطلاق سراحها نظراً لتدهور وضعها الصّحّي.

يُذكر أنّ سبب إضرابها عن الطّعام مع زميلها المحامي آيتاج أونسال هو مطالبتهما بإتمام محاكمتهما بشكل عادل، وهو ما طالبا به منذ اعتقالهما في سبتمبر 2017 ، حيث تقرّر سجن تيمتك لمدّة 13 عاماً و6 أشهر وأونسال لمدّة 10 سنوات ونصف، دون أي أسباب منطقية، فقط وجّهت لهم اتّهامات بعضوية لجماعة يسارية محظورة لدى أنقرة.

يُذكر أنّ تيمتك وأونسال ليسا من أوائل المضربين عن الطعام في السّجون التركيّة، فقد سبقهما إلى ذلك هذا العام موسيقيان من فرقة "يوروم" الشهيرة، وهما المغنية هيلين بولاك وعازف الغيتار إبراهيم كوكجك اللَّذين فقدا حياتهما في السّجون التركيّة أيضاً.

(ل)

ANHA