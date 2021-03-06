​​​​​​​بعد 14 يومًا من اختطافه مسنٌّ عفريني يُقتل تحت التعذيب في سجون المرتزقة

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلنا من مصدر في ناحية راجو بعفرين المحتلة، فإن المسن شيخموس قاسم مصطفى (67 عامًا) من قرية ميدان أكبس، اختطف بتاريخ 21 شباط على يد مرتزقة الاحتلال التركي.

المصدر أشار إلى أن مرتزقة ما يسمون بـ "فيلق الشام" التابعين للاحتلال هم من اختطفوا شيخموس قبل أن يُقتل تحت التعذيب بعد 14 يومًا من اختطافه.

ووفق المصدر، فإنه كان معتقلًا في سجن تابع للمرتزقة في ناحية راجو، وأبلغ المرتزقة ذويه، صباح اليوم بفقدانه لحياته في ساعات الفجر، وسُلّمت الجثة لهم.

هذا ونقلت مصادر أخرى لمراسلنا أن مرتزقة "فيلق الشام" الذين يتزعمهم المرتزقان "صليل الخالدي وهشام الحمصي" المنحدرين من محافظة حمص، يمارسون أبشع الجرائم بحق المدنيين في ناحية راجو، ويستولون على ممتلكاتهم بعد تهجيرهم منها، وخاصة في قرية ميدان أكبس والقرى المحيطة بها، التي لم يبق فيها سوى 120 أسرة من أصل 500 أسرة من السكان الأصليين.

وقد تم توطين أسر المرتزقة بدلًا منهم، ولا يزال بعض الأسر من القرية خارج منازلها المستولى عليها، مثل أسرتي “إسماعيل سينو وأحمد جومي إسماعيل زادة”.

إضافةً إلى طرد إمام وخطيب الجامع، والمسنيْن “محمد شيخو بلو وأحمد موسى بكر” من أهالي القرية من منازلهم.

ANHA