​​​​​​​بعبوتين ناسفتين.. استهداف دوريتين لقوات دمشق على أوتوستراد درعا – دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارين متتالين ناجمين عن استهداف دورتين منفصلتين لـ "شعبة الأمن السياسي" التابعة لحكومة دمشق بعبوتين ناسفتين، وذلك قرب كازية الإيمان وجسر خربة غزالة على الأوتوستراد الدولي "دمشق – درعا" وسط معلومات مؤكدة عن سقوط مصابين، بعضهم بحالة خطرة، في حين تشهد المنطقة استنفاراً أمنياً لقوات حكومة دمشق.

وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد، 89 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 70 شخصاً: 37 من المدنيين، و28 من قوات حكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر "التسويات"، و3 من المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق من مرتزقة داعش و3 مجهولي الهوية.

(د ع)