​​​​​​​بعبوات ناسفة.. استهداف برجين لنقل الطاقة في مدينة كربلاء العراقية

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان لها إن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت لـ "عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة، أدت إلى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء".

وأضاف البيان أن الهجوم الذي وقع في الرابعة فجراً تسبّب في سقوط البرجين، وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة.

وقبلها بساعات، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تضرر 7 محولات في كركوك إثر تعرضها لعمل تخريبي إرهابي في المحافظة.

أوضحت الوزارة في بيان، أنه "وفي الوقت الذي تعمل فيه ورشات وزارة الكهرباء المتقدمة على صيانة أبراج النقل المتضررة نتيجة الأعمال التخريبية الإرهابية، تعرضت لاستهدافات كبيرة طالت قطاع التوزيع، وذلك في عمل تخريبي يهدف إلى إيقاف مشاريع الوزارة وإنهاك ورشاتها"، وفق البيان.

وأضافت أن قطاع التوزيع في المنطقة الشمالية تعرّض لأعمال تخريبية إرهابية بتفجير عبوات ناسفة استهدفت شبكات التوزيع في ناحية سركران التابعة لمحافظة كركوك، مما أدى إلى تضرر 7 محولات وخروج مغذي القراج عن الخدمة.

يشار إلى أن عدة محافظات عراقية كانت قد شهدت مؤخراً، موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء بين المدن، خاصة تلك الواقعة في مناطق بعيدة وغير مأهولة بالسكان، وهو ما دعا وزارة الداخلية العراقية إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيّرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.

(د ع)