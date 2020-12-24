​​​​​​​أزقة وشوارع قامشلو تتزين بحلة العيد

يصادف يوم 25 كانون الأول من كل عام، وفق التقويم الغربي، عيد ميلاد السيد المسيح، الذي يعدّ ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة.

حيث تحولت شوارع مدينة قامشلو إلى لوحات فنية مضيئة ليلًا، احتفالًا وابتهاجًا بعيد الميلاد، ونهاية عام 2020.

ويبدأ العيد في ليلة 24 كانون الأول وصبيحة الـ 25 منه، وهي الأيام التي تسبق ميلاد يسوع المسيح، إذ يقوم فيه المسيحيون بالاستعداد لطقوس العيد من تحضير الوجبات الخاصة وشراء شجرة العيد التي تمثل رمز الحياة لهم، وصنع المغارة التي تجسّد المغارة التي وُلد فيها يسوع عليه السلام..

بالإضافة إلى احتفالات مسائية في أحياء المدينة، والتدرّب على التراتيل الخاصة بالعيد، ويعتبر المسيحيون عيد الميلاد المجيد يوم صفاء القلوب والتخلص من كل المشاعر السلبية.

وبصدد تحضيرات العيد، قال كرم قواص، وهو من المكون السرياني في مدينة قامشلو: " نقوم بالعديد من التحضيرات في الأيام التي تسبق العيد، حيث نزين شجرة الميلاد، بالإضافة إلى المغارة التي ترمز إلى مكان ولادة المسيح ".

'عيد هذا العام يختلف عن الأعياد السابقة'

وأضاف كرم إن عيد هذا العام يختلف عن الأعياد السابقة نتيجة الهجمات المتكررة التي تشهدها مناطقنا، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية".

ومن جهتها، قالت سعاد طوسي إن ما يميز عيد الميلاد المجيد عن باقي الأعياد هو ما يحمله معه من البهجة، والحياة جديدة لنا".

(م ح)

ANHA