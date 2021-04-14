​​​​​​​أزمة سد النهضة.. السودان تدعو إلى قمة ثلاثية وإثيوبيا ترفض

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، دعا نظيريه المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي آبي أحمد إلى اجتماع قمة ثلاثي خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، من أجل البحث في خيارات تسمح باستمرار التفاوض.

وقال حمدوك، في رسالة وجهها إلى نظيريه المصري والإثيوبي، إن المفاوضات وصلت إلى طريقٍ مسدود، في وقتٍ وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورةً ملحة وأمرًا عاجلًا.

وحث حمدوك نظيريه على ضرورة إيجاد حل توافقي بشأن سد النهضة، مضيفًا أن هذه الدعوة تأتي وفقًا لإعلان المبادئ، حيث تشير المادةُ العاشرة منه إلى إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل إلى اتفاق على المتفاوضين.

وأضاف أن السودان يبادر بالدعوة إلى اجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر الفيديو كونفرانس، وهو العرض الذي سارعت إثيوبيا إلى رفضه.

(د ع)