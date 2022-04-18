​​​​​​​أزمة نقل خانقة في اللاذقية بعد قرار من حكومة دمشق

وتشهد مدينة اللاذقية في الساحل السوري، أزمة نقل خانقة نتيجة خروج "سرافيس النقل" عن الخدمة، بعد قرار من حكومة دمشق يفضي بإيقاف مخصصات "السرافيس" من المازوت المدعوم خلال أيام العطل.

وعلى وقع ما سبق، رُصدت "طوابير" من المواطنين في مراكز الكراجات في اللاذقية وجبلة، وعلى الطرقات الرئيسة في المدن والقرى، بانتظار "السرافيس" في ظل أزمة خانقة على المواصلات كانت موجودة لكن تفاقمت بعد قرار حكومة دمشق، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية التابعة لحكومة دمشق أعلنت يوم 5 نيسان الجاري، عن تعديل المدة المحددة لاستلام رسالة مادة البنزين، وذلك لكل من السيارات العامة والخاصة بالإضافة إلى الدراجات النارية في مناطق الحكومة.

وأدى التعديل الذي أجرته الشركة إلى إطالة مدة استلام رسالة مخصصات مادة البنزين، ليصبح 10 أيام للسيارات الخاصة بدلاً عن 7 أيام، وللسيارات العمومية 6 أيام بدلاً عن 4 أيام، أما للدراجات النارية فقد أصبحت مدة الاستلام 10 أيام.

وأثار القرار استياء المواطنين، ليس فقط لإطالة مدة استلام الرسالة، بل وبسبب تأخر استلام الرسالة فوق المدة المحددة وفقاً للقرار الجديد، أي مزيد من تخفيض الدعم غير المباشر، ما خلق أزمة خانقة على مادة البنزين، وخصوصاً أن مادة البنزين "أوكتان 95" لم تعد متوفرة أيضاً، ما خلق بيئة مناسبة لزيادة نشاط السوق السوداء بنشاط نهبوي أعلى مما سبق.

(د ع)