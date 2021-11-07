​​​​​​​أزمة خبز حادة في مقاطعة كري سبي المحتلة وسط توقف الأفران عن العمل

وبحسب المصدر فأن غالبية افران المقاطعة لم تعمل اليوم نتيجة عدم رفدها بمادة الطحين من ما يسمى بمجلس تل ابيض المحلي.

وأكد المصدر بأن افران ريف البلدات التابعة للمقاطعة في كل من العلي باجلية وقرى كرمازات لم تخبز منذ قرابة الاسبوع.

ونوه المصدر بأن هناك حالة من الاستياء والغضب من قبل أهالي المقاطعة اتجاه فساد القائمين على ما يسمى مجلس تل ابيض المحلي التابع للاحتلال التركي.

هذا وتعتمد افران مقاطعة كري سبي وريفها على ما ترفدهم به تركيا من طحين بعد أن قامت هي ومرتزقتها بسرقة كافة مخازن الحبوب التي كانت تخزن قوت الشعب ونقلها إلى الداخل التركي.

وتجدر الاشارة الى أن سعر ربطة الخبز في المقاطعة المحتلة أن وجدت يبلغ سعرها ٢٠٠٠ ليرة سورية.

(ل)

ANHA