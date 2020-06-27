​​​​​​​أزمة إنسانية صحية تنتظر شمال وشرق سوريا في ظل استمرار إغلاق معبر تل كوجر

أثّر إعلان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إغلاق معبر تل كوجر الحدودي اليعربية بشكل سلبي على الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق شمال وشرق سوريا, وظهرت أولى آثاره في القطاع الصحي, وآلية عمل المنظمات الإنسانية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قانون العقوبات "قيصر" على البلاد.

ويعدّ معبر تل كوجر (اليعربية) ثاني أكبر المعابر الحدودية بين سوريا والعراق, ويقع في أقصى شمال وشرق سوريا على بعد 135 كم شمال شرق مدينة الحسكة, والتي حررتها وحدات حماية الشعب والمرأة من مرتزقة جبهة النصرة وداعش أواخر تشرين الأول 2013.

وجاء إغلاق معبر تل كوجر تحت ضغوط مارستها كل من روسيا والصين على الأمم المتحدة، مهددتين باستخدام حق النقض الفيتو, في جلسة الأمم المتحدة في 10 كانون الثاني من العام الجاري, وشملت إلى جانبه إيقاف عمل معبر الرمثة على الحدود السورية الأردنية, والإبقاء فقط على المعابر الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والاحتلال التركي.

المحلل والصحفي المختص بشؤون الكرد في سوريا والحاصل على الماجستير في قضايا النزاع فلاديمير فان ويلغنبورغ قال في معرض ردّه على التعنت الروسي والصيني الساعي إلى منع فتح معبر تل كوجر في شمال شرق سورية "تريد كل من روسيا والصين أن تجعل شمال وشرق سوريا أكثر اعتمادًا على مساعدة الحكومة السورية، ودفعها نحو تقديم تنازلات للأسد".

لم يكن لإغلاق معبر تل كوجر الحدودي وحده تداعيات سلبية على الوضع الإنساني والإغاثي والصحي في المنطقة, بل يرافقه اليوم قانون العقوبات "قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سورية, والذي زاد من معاناة السوريين, ولا سيما في مناطق شمال وشرق سوريا, رغم وعود مسؤولي الولايات المتحدة الامريكية باستثناء المنطقة من العقوبات.

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد وفي تصريح لوكالة هاوار, قالت: "لا جديد على واقع معبر تل كوجر، المعبر لا يزال مغلقًا أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية, وأمام المنظمات, لدينا دعوات مستمرة لضرورة إعادته إلى الخدمة".

وأضافت "في لقاءاتنا الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي أعدنا المطالبة بإعادة فتح المعبر لتخفيف العبء عن الإدارة الذاتية, ولتخفيف تداعيات القانون المفروض على البلاد, لكن إلى الآن ليس هناك أي تعهدات ووعود جدية في هذا السياق".

ويرى رئيس منظمة كرد بلا حدود كادار بيري أن المنطقة ستعاني كثيرًا جراء إغلاق المعبر، وسيؤثر على جميع النواحي المعيشية لأهالي المنطقة، بعد أن فُرضت عقوبات قيصر على سوريا, وقال " كل الأمور بيد الولايات المتحدة, وإذا أرادت فتح المعبر, فهي لا تحتاج إلى قرارات أممية".

وأوضح أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق مع حكومة العراق حول عملية فتح المعبر، وقال : "لكنها إلى الآن لم تقدم على أية إجراءات حيال ذلك، لتجنيب المنطقة تداعيات قانون قيصر عبر هذا المعبر, مع العلم أنها أشارت إلى أنه لن تدع مناطق الإدارة تتأثر بالقانون المفروض".

ولإغلاق المعبر تداعيات سلبية أكبر مع قانون قيصر على الصعيد الإنساني, نظرًا لإغلاقه في وجه المساعدات التي كانت ترد إلى المنطقة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية, إلى ما يقارب الـ 5 ملايين نسمة من أهالي المنطقة.

ولأكثر من مليون نازح ولاجئ يقبعون في مخيمات افتتحتها الإدارة الذاتية لاستيعاب موجات النزوح من مناطق الحروب الدائرة بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة, ومن أراضي العراق إبان سيطرة داعش على مناطق شاسعة من العراق.

وعن تأثير إغلاق المعبر الحدودي تل كوجر على الوضع الإنساني والإغاثي مع قانون قيصر، أكد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في شمال وشرق سوريا شيخموس أحمد في معرض حديثة لوكالة هاوار: إن الإغلاق أثّر بشكل سلبي في آلية عمل المنظمات، وسهولة وصول المساعدات الإغاثية إلى المخيمات في الدرجة الأولى, وعلى الأعمال الإنسانية التي كانت تقدّم للمنطقة, وللنازحين في فترة ما بعد داعش.

وقال أحمد: " إن إغلاق المعبر دفع المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في المنطقة والمخيمات إلى تقليص عملها نتيجة توقف ورود المساعدات, واقتصارها على ما يأتي عبر المعابر الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة السورية, والتي تتعثر في مجملها.

ودعا إلى ضرورة الضغط نحو إعادة فتح المعبر, للحد من الوضع الإنساني المتفاقم، ولا سيما في المخيمات, وللنازحين في المنطقة, مع ما تشهده البلاد من عقوبات اقتصادية, آخرها قانون قيصر.

وكما انعكست آثار عقوبات قيصر وإغلاق معبر تل كوجر بشكل ملحوظ وسريع على الواقع الصحي في سوريا, لم تكن مناطق الإدارة الذاتية بعيدة عن ما يشهده هذا القطاع في المحافظات السورية الأخرى, إذ تشهد مناطق شمال وشرق سوريا نقصًا حادًا في بعض الأدوية, وارتفاع أسعارها.

ويعيد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى فقدان الأدوية مؤخرًا في المنطقة, وارتفاع أسعارها, وتعثر الإدارة الذاتية في استيرادها, وعدم قدرة الإدارة على توفيرها إلى أسباب عدة أهمها وأكبرها "قانون العقوبات "قيصر", وخروج معبر تل كوجر الحدودي عن الخدمة بعد أن كان مفتوحًا أمام المساعدات الصحية".

وقال مصطفى: " إذا بقي المعبر مغلقًا أمام المساعدات الإنسانية والصحية, فإنه سيخلق أزمة كبيرة بعد تأثر معامل الأدوية في سوريا بقانون قيصر, وانقطاع وصول الأدوية إلى المنطقة, لذا فالحل الوحيد لتفادي تفاقم الأزمة جراء إغلاق المعبر وقانون قيصر, هو سعي منظمة الصحة العالمية إلى إدخال المساعدات الصحية إلى المنطقة, والعمل على فتح المعبر الذي يعترض حاليًا كل الأطراف الرامية إلى التعاون".

وبين محاولات بلجيكية, ألمانية لإعادة فتح معبر تل كوجر الحدودي, عبر مجلس الأمن لتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مناطق شمال وشرق سوريا, في ظل قانون الولايات المتحدة المفروض على سوريا, وبين تعنت روسي صيني يسعى إلى إعادة سيطرة النظام, تبقى أعين الملايين من السوريين والإدارة الذاتية متوجهة إلى مجلس الأمن لاتخاذ موقف صارم للحد من تفاقم الوضع الإنساني المتأزم في سوريا عمومًا، ومناطق شمال وشرق سوريا خصوصاً.

وينوه رئيس منظمة كرد بلا حدود كادار بيري في هذا السياق أنه إذا استمر الأمر على النحو الحالي فإن أمر المعبر سيبقى معلقًا كما حال الأزمة السورية إلى حين الانتهاء من الانتخابات الأمريكية, وبيّن أنه على الإدارة الذاتية الضغط بكل السبل على الولايات المتحدة الامريكية لإيجاد بديل عن ذلك المعبر، حتى لو لم يكن شرعيًا, لتسهيل عملية التجارة مع العراق, وقال: "وإذا كانت الولايات المتحدة جادة فإنها ستتفق مع العراق لفتح المعبر".

(ك)

ANHA