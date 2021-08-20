​​​​​​​ازدياد حالات التسمم في الطبقة جراء تلوث مياه الفرات

منذ شهر كانون الأول، وتركيا تعمل على خفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفق إلى الأراضي السورية، الأمر الذي ترك تأثيرات سلبية عدة تنذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة ملايين السوريين.

ونتيجة لنقص مياه الفرات وعدم جريان المياه، بات التلوث يظهر تدريجيّاً على ضفاف النهر من ظهور الطحالب والفطريات على سطح الماء.

ازدادت حالات الإصابة بالتسمم منذ مطلع العام الجاري بشكل ملحوظ بين الناس وخاصة في الفترة الأخيرة، في مدينة الطبقة.

وبحسب الدكتور عبد الله المبروك في المشفى الوطني في الطبقة، فإن حالات التسمم في تزايد مستمر.

هذا ووفق الإحصائيات التي ذكرها المبروك فإن 30 إلى 40 شخصاً كانوا يزورن المشفى في الأيام الماضية لظهور أعراض التسمم عليهم، أما الآن فإن الإحصائية اليومية لعدد الزائرين للمشفى تصل لـ50 حتى 60 شخصاً.

وعادة يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتسمم جراء المياه الملوثة.

وطالب الدكتور عبد الله المبروك تركيا بالكف عن سياساتها العدائية تجاه شمال وشرق سوريا، والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على تركيا والسماح بتدفق المياه.

وبتاريخ 29 تموز المنصرم أكّد منسق سد الفرات في الطبقة رشدي رمضان في لقاء لوكالتنا أن وارد مياه الفرات من الجانب التركي لا يزال على حاله منذ مطلع 2021 .وهو أقل من 200 م3/ثا.

(س ك/سـ)

ANHA