​​​​​​​أين وصلت مفاوضات التطبيع بين السودان وإسرائيل؟

انتهت المفاوضات التي جرت مع السودان في الإمارات بشأن التطبيع مع إسرائيل، فيما قالت مصادر مطلعة لموقع "والا" الإسرائيلي، إنه لم يجرِ "تحقيق انفراجة".

وكشف الموقع أن الخلاف الرئيسي في المفاوضات التي جرت خلال الأيام الأخيرة في أبو ظبي بين الولايات المتحدة والسودان والإمارات، يدور حول نطاق حزمة المساعدات الاقتصادية التي ستقدمها واشنطن للسودان في إطار عملية التطبيع.

ونقل الموقع عن مصادر سودانية، أن الحكومة السودانية طالبت بمساعدات اقتصادية مقابل توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل عبارة عن أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية ومساعدات مباشرة للموازنة من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة، على أن تلتزم كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

في الشأن نفسه، قالت مصادر سودانية للقناة الـ13الإسرائيلية: " إن نتائج المحادثات بين السودان والوفد الأمريكي في أبو ظبي كانت إيجابية للغاية"، وأن هناك فرصة كبيرة "في القريب العاجل" لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى أن وفداً يقوده رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ويضم وزير العدل نصر الدين عبد الباري ومسؤولين آخرين توجه الأحد الماضي إلى أبو ظبي للقاء مسؤولين إماراتيين وأميركيين.

وقالت الوكالة إن وزير العدل السوداني سيبحث مع المسؤولين الأميركيين إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الخرطوم من الديون الأمريكية.

(ع م)

ANHA