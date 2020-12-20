​​​​​​​عين عيسى.. الشبيبة يؤكدون على المقاومة والتشبث بالأرض في ختام فعاليات الاعتصام

وشارك في اليوم الثالث لخيمة الاعتصام التي نصبتها حركة الشبيبة الثورية في مقاطعة كري سبي في ناحية عين عيسى كل من حركتي الشبيبة الثورية في مدينتي الطبقة والرقة.

وخلال المشاركة في فعاليات الاعتصام ألقى المتحدث باسم حركتي الشبيبة الثورية في مدينة الطبقة والرقة محمود الموسى بيانًا، أكد فيه أن حركة الشبيبة الثورية ستقف في وجه مخططات المحتل وهجماته العدوانية.

ورفض خلال بيانه ما تروجه أبواق المحتل عن تسليم مناطقهم التي حرروها بدماء الشهداء لأي جهة كانت، مجددًا العهد على التمسك بالأرض وعدم التنازل عنها.

وعوّل الموسى خلال بيانه على الشبيبة الثورية كونها القوة الديناميكية الفعّالة في المجتمع، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، بأنهم بوقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ومساندتها، سيتمكنون من التصدي لأطماع المحتل التركي التوسعية على حساب الأراضي السورية.

هذا وأنهت خيمة الاعتصام فعالياتها بعد ثلاثة أيام من نصبها بالتأكيد على المقاومة والتشبث بالأرض، إذ توافدت إليها وفود من الشبيبة من مناطق كوباني ومنبج ومدينتي الرقة والطبقة خلال الأيام الثلاثة.

وتأتي الخيمة في وقت تتعرض فيه ناحية عين عيسى لهجمات وعمليات قصف تركية، ويترافق ذلك مع صمت دولي وخاصة من جانب الضامن الروسي، الذي يقيم نقاطًا في المنطقة بموجب اتفاقية سوتشي التي تلزم بوقف إطلاق النار في مناطق شمال وشرق سوريا.

(ج)

ANHA