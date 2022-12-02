​​​​​​​عين عيسى ...أهالي قرية شيخ حسن يتظاهرون ضد الاحتلال التركي ويؤكدون دعمهم لقسد

المظاهرة شارك فيها العشرات من أهالي القرية، وتجمع الأهالي أمام مركز قوى الأمن الداخلي في القرية، وسط تعالي شعارات :"الشعب السوري واحد، سوريا حرة والمحتل يطلع برا، تحيا مقاومة قسد".

وتتعرض قرى في ناحية عين عيسى بشكل متكرر للقصف بالطائرات المسيرة والحربية والأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في سلسلة هجمات تطال عموم شمال وشرق سوريا.

وخلال التظاهرة قال عابد موسى الحسن من وجهاء عشيرة البوعساف في القرية:" نستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية، ونؤكد أننا سنقف أمام المحتلين".

ومن جانبه أكد المواطن علي عيسى من أهالي القرية أن الاحتلال هدفه استهداف استقرار المنطقة الذي تحقق بفضل قوات سوريا الديمقراطية ومحاربتها للإرهاب.

وتابع:" كلنا مع قسد وبجانبه في محاربة الاحتلال والوقوف ضده".

(د أ/ٍسـ)

ANHA