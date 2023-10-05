​​​​​​​أيلول المنصرم كان الأكثر حَرّاً على الإطلاق على مستوى العالم

أعلن مرصد خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ في الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن "الشهر الفائت، شهر أيلول، كان الأكثر حَرّاً على الإطلاق الذي يسجل على مستوى العالم" وقد تخطى الرقم القياسي السابق المسجل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية.

وأوضح المرصد أن "متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر المنصرم بلغ 16.38 درجة مئوية، وهي حالة شاذة غير مسبوقة"، على حد وصفه، إذ إنها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في الفترة 1850-1900"، أي قبل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.

وقال المرصد إن متوسط درجة الحرارة في العالم بين كانون الثاني وأيلول هو الأكثر حَرّاً على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأضاف أن هذا المعدل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية عن المعدل الذي كان سائداً في الفترة الممتدة من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.

وبالنظر إلى أن اتفاقية باريس المناخية وضعت نصب عيني العالم هدفاً طموحاً يتمثل بوقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع درجة حرارة سطح الكوكب خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية، فإن الأرقام التي نشرها كوبرنيكوس تعني أن العالم بات أقرب من أي وقت مضى لبلوغ هذا الحد الأقصى.

وقال كوبرنيكوس في تقريره إن العام 2023 يصبح بذلك "العام الأكثر حَرّاً".

(د ع)