​​​​​​​أوساط سياسية وثقافية واجتماعية تدعو إلى المشاركة في حملة الهاشتاغ

وتنطلق يوم غد 8 تشرين الأول حملة الهاشتاغ التي يشرف عليها المجلس الإعلامي الإلكتروني الكردستاني، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

وفي السياق، تتواصل مبادرات دعم ومساندة الحملة من قبل شخصيات ومؤسسات كردستانية. حيث أعلنت مجموعة من الساسة والبرلمانيين ورؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطية عن دعمها لحملة الهاشتاغ، كما دعت جميع الكردستانيين للمشاركة فيها بفعالية.

وجاء في نص الرسالة التي وجهها الساسة والبرلمانيون والفنانون بصدد حملة الـ 8 من تشرين الأول: "يجب أن يتمتع السيد أوجلان بظروف وشروط الحرية، حتى يتمكن من أداء دوره في حل القضية الكردية وتحقيق السلام الاجتماعي. وعليه، ومن منطلق الحرص على تحقيق الحل والسلام، فإننا ندعو الجميع إلى مساندة حملة الهاشتاغ التي سيتم إطلاقها على منصات التواصل الافتراضي".

وتتضمن قائمة الشخصيات التي أعلنت عن دعمها لحملة الهاشتاغ، البرلمانية السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطية، نورسال ايدوغان، والرئيس المشترك السابق لمؤتمر المجتمع الديمقراطي، خطيب دجلة. بالإضافة إلى أكثر من 200 شخصية منهم برلمانيين سابقين، ورؤساء مشتركين للبلديات، وقياديين سابقين في حزب الشعوب الديمقراطية، وعضوات مجلس المرأة في الحزب، وعدد من الأكاديميين والمثقفين والفنانين والصحفيين والإعلاميين وممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

(ك)

ANHA