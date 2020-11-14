​​​​​​​أوروبا: داعش لم يندثر وسيحاول الظهور من رماده

وقال جيل دي كيركوف "قبل خمس سنوات واجهنا تنظيم داعش، حيث كان قويًّا وقد عدَّ خمسة وثلاثين ألف مقاتل أجنبي من بينهم خمسة آلاف مقاتل أوروبي، وهو عدد مهول، وكان التنظيم يسيطر على مساحة ترابية تساوي مساحة المملكة المتحدة وموارد مالية هائلة، وقد تمكن التحالف الدولي من تدمير تنظيم داعش ودولته".

وأضاف خلال مقابلة مع "العربية/الحدث": "لا أقول إن التنظيم قد اندثر، لأنه سيحاول الظهور من رماده، حيث يحاول الاعتماد على قواعده المتفرقة، وتوجد فروعه في أفريقيا".

وأوضح أن خلفية منفذي العمليات الإرهابية الأخيرة في باريس وفيينا، تختلف عن شخصية المقاتلين الذين نفذوا اعتداءات بروكسيل وباريس قبل خمس سنوات، وقال "إن منفذي العمليات الأخيرة في باريس وفيينا ليسوا منخرطين في تنظيم داعش، ويعدون من الإرهابيين المحليين، أي الذين لم يتدربوا في مناطق النزاعات"، وأضاف: "العمليات الإرهابية الأخيرة من فعل عناصر محلية، لا يعدون من صفوف مقاتلي داعش وليسوا منخرطين فيه، على الرغم من أن تنظيم داعش ينتهز هذه الاعتداءات لإعلان وجوده".

ولفت جيل دي كيركوف بقوله إلى أن "هذه العناصر الإرهابية المحلية تتأثر بخطابات إنترنت أو بنقاشات متشددين في السجون، أو كونهم يتحركون في بيئة متشددة، وعندما يرتكبون عملًا إرهابيًّا فإنهم يستخدمون أدوات بسيطة مثل سكين المطبخ، وقد رأينا استخدام منفذ عملية فيينا رشاش كلاشينكوف، وهو أمر مقلق، لكن تظل أدوات إرهابية أقل تعقيدًا من العملية التي استهدفت مسرح باتكلان في فرنسا في 2015".

(س ر)