​​​​​​​أوروبا توجه تحذيرًا لتركيا حول سلوكها في شرق المتوسط

وقال ميشال إنّ كل الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن مصالح التكتّل إن لم تسلك تركيا نهجاً "بنّاءً" في حلّ النزاعات الراهنة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف شارل ميشال أن القمة المقررة لرؤساء وحكومات الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة، المقبلين في بروكسل ستخصص حصراً لبحث العلاقات مع تركيا والوضع في شرق البحر المتوسط.

وأشار ميشال إلى أن الهدف هو خلق مساحة للحوار البنّاء مع أنقرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، إضافة إلى الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول الأعضاء وحقوقها السيادية، في إشارة إلى اليونان وقبرص.

وتصاعد الخلاف في 10 آب/ أغسطس الفائت حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان، وبلغ التوتر أوجه في أواخر آب/ أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية.

(ش ع)