​​​​​​​أوروبا تطالب تركيا بتخفيف التوتر ووزير خارجية الأخيرة يلتقي بنظيره اليوناني

ودعت المفوضية الأوروبية، الخميس، تركيا إلى بدء حوار بنّاء مع كل من قبرص واليونان.

وطالبت المفوضية الأوروبية، أنقرة باتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.

كما حذرت المفوضية، تركيا من التطورات المثيرة في مدينة فاروشا القبرصية.

وأصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لين، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بياناً عقب مؤتمر مشترك عُقد عبر الوسائل المرئية.

وفي سياق متصل، قال الإعلام الرسمي في تركيا، إن وزيري خارجية تركيا واليونان اجتمعا، اليوم الخميس، لأول مرة منذ بدء الخلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي على حقوق التنقيب عن الطاقة والحدود البحرية في شرق المتوسط.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الوزير مولود جاويش أوغلو اجتمع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس على هامش منتدى عالمي للأمن في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا لبحث "القضايا الثنائية والإقليمية".

(ي ح)