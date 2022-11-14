​​​​​​​أوروبا الأكثر تضرراً.. النقد الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية

كشف صندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية العالمية، وقال إنها ستكون أكثر كآبة مما كان منتظراً الشهر الماضي، خاصة في أوروبا. فيما أشار إلى التدهور الكبير الذي عرفته استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة، حيث أوضحت ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين.

وأرجع الصندوق الدولي هذه التوقعات القاتمة إلى تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، إلى جانب ضعف زخم النمو في الصين واستمرار الخلل في الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 من توقع سابق بلغ 2.9 في المئة إلى 2.7 في المئة.

وكتب الصندوق في مدونة معدة لقمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا، أن أحدث المؤشرات "تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة" ولا سيما في أوروبا. مضيفاً أن المؤشرات الحديثة لمديري المشتريات التي تقيس نشاط التصنيع والخدمات توضح ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين، مع توقع تقلص النشاط الاقتصادي وسط التضخم المرتفع، بحسب شبكة فرانس 24.

هذا، ويتوقع أن يلحق تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ضرراً بالغاً في النمو وسيرفع التضخم، الذي إن تواصل ارتفاعه فقد يؤدي إلى زيادات أكبر في سياسة أسعار الفائدة وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذا بدوره يشكل "مخاطر متزايدة لأزمة الديون السيادية للاقتصادات الضعيفة".

كما أضاف أيضاً إن تعدد الظواهر المناخية الخطيرة ستضر بالنمو في جميع أنحاء العالم.

(د ع)