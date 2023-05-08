​​​​​​​أولى الاحتفالات بيوم اللغة الكردية

مع اقتراب يوم اللغة الكردية 15 أيار، نظّمت إدارة مدرسة الشهيدة روزا جودي للمرحلة الثانوية بالتنسيق مع مركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية اليوم، احتفالية بهذه المناسبة، حضرها المعلمون والمعلمات والطالبات في المدرسة.

وألقى خلالها الإداري في المدرسة، أحمد سليمان كلمة رحّب فيها بالحضور، وقال: "نحتفل اليوم بيوم اللغة الكردية لنؤكد أننا سنصعد نضالنا لحماية اللغة الكردية من الاندثار".

ثم قدمت طالبات المدرسة، ثلاثة عروض مسرحية بعناوين" مدرسة المشاغبين"، و"مضار التدخين"، "جدي وجدتي".

واختتمت الاحتفالية بتقديم عروض فنية وغنائية من قبل الطالبات.

(ج ع/ م ح)

ANHA