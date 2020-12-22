​​​​​​​أول رحلة إسرائيلية مباشرة تُقلع إلى المغرب

وأقلعت الرحلة الإسرائيلية المباشرة إلى الرباط، بعد 12 يومًا من إعلان التطبيع، وقال كوشنر قبيل إقلاع الطائرة إن "المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عمل على خلق سياسة مختلفة في الشرق الأوسط".

وأعلن دونالد ترامب في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل يشمل استعادة العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بين البلدين، لتصبح بذلك المغرب رابع بلد عربي أعلن التطبيع مع إسرائيل هذا العام بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن أول رحلة جوية تجارية من إسرائيل إلى البحرين في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأول رحلة تجارية مباشرة لها إلى الإمارات في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

(س ر)