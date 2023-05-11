​​​​​​​أول مسؤول إيراني يزور السعودية بعد استئناف العلاقات بين البلدين

وصل وزير الاقتصاد الايراني، إحسان خاندوزي، اليوم، إلى السعودية عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية صينية في آذار/ مارس الماضي.

ووصل خاندوزي إلى الرياض على رأس وفد اقتصادي، في أول زيارة لمسؤول إيراني إلى السعودية منذ اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقالت الحكومة الإيرانية في بيان إن "وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي. وستكون الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين، والكلمات التي ستلقى في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية من أهم أهداف هذه الزيارة".

وأضافت الحكومة الإيرانية: "هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السعودية بعد الاتفاق الأخير بين البلدين على استعادة العلاقات".

وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في العاشر من آذار/ مارس الماضي، عن اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.

(د ع)