​​​​​​​أول فعالية استذكار الشهيدة ناكهان آكارسال في شمال وشرق سوريا

نظّم مركز جنولوجيا في مقاطعة عفرين والشهباء، في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء، مراسم استذكارٍ للشهيدة ناكهان آكارسال، اليوم، مع اقتراب سنوية استشهادها التي تصادف الـ 4 من تشرين الأول.

وخلال المراسم، ألقت عضوة مركز جنولوجيا، حنان حسن كلمةً، استذكرت فيها شهداء وشهيدات النضال في سبيل الحريّة وقالت: "لقد تجوّلت الشهيدة ناكهان خلال وجودها في عفرين في كلّ مكان فيها، وتركّزت نقاشاتنا معها دائماً على المرأة والمجتمع".

كما تمّ عرض مقطعين مصورين (سنفزيون) من إعداد أكاديمية جنولوجيا في شمال وشرق سوريا، أحدهما عن حياة الشهيدة ناكهان آكارسال، والآخر عن أعمالها ومسيرتها النضاليّة في مختلف أنحاء كردستان.

وتخلّل المراسم أيضاً إلقاء عددٍ من عضوات مركز جنولوجيا في عفرين والشهباء للقصائد، ومن ثمّ عرض سنفزيون بعنوان حبّ التفاحة، من إعداد مركز جنولوجيا في عفرين والشهباء.

لتُختتم المراسم بعدها بترديد شعار "الشهداء خالدون".

وتُعدّ هذه الفعاليات أولى الأنشطة التي من المرتقب أن تشهدها شمال وشرق سوريا، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى على اغتيال الأكاديمية والناشطة وعضوة مركز أبحاث جنولوجيا، ناكهان آكارسال، من قبل الاستخبارات التركية في مدينة السليمانية بجنوب كردستان، في الـ4 من تشرين الأول العام الماضي.

(ر)

ANHA