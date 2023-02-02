​​​​​​​أوكرانيا تتوقع هجوماً واسعاً في ذكرى التحرك العسكري الروسي

وكشف ريزنيكوف في حديثه لقناة "بي إف إم" الفرنسية، أن القوات الأوكرانية تخشى من مناورة عسكرية جديدة واسعة النطاق مع اقتراب ذكرى بداية التحرك العسكري الروسي الذي انطلق 24 شباط من العام الماضي.

وتوقع وزير الدفاع الأوكراني، أن القوات الروسية ستحاول الهجوم من محورين: "من دونباس أو من الجنوب"، مضيفاً إن كييف تستعد لهذا السيناريو.

وفي إشارة إلى تعبئة روسيا لـ 300 ألف جندي مجند في أيلول من العام الماضي، زعم المسؤول العسكري أن الأرقام على الحدود تشير إلى أن الحجم الحقيقي قد يكون أقرب إلى 500 ألف.

وقال ريزنيكوف: "نحن لا نقلل من شأن عدونا"، مضيفاً "أعلنوا رسمياً عن 300 ألف، لكن عندما نرى القوات على الحدود، وفقاً لتقديراتنا، يكون العدد أكبر بكثير".

وفي سياق متصل، كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، أن القوات الروسية تحاول تحقيق مكاسب يمكن أن تظهرها في ذكرى "غزوها" في شباط.

وفي الأسبوع الماضي، حذر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، من أن روسيا تستعد لموجة من الهجمات لإحياء ذكرى "غزو" 24 شباط.

(م ش)