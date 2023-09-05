​​​​​​​أوكرانيا تتحدث عن استعادة أراضٍ من روسيا والأخيرة تصدّ هجوماً باتجاه العاصمة

ذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، أن "القوات الأوكرانية استعادت مزيداً من الأراضي على الجبهة الشرقية بينما تواصل تقدّمها جنوباً في هجومها المضاد على القوات الروسية".

يأتي ذلك تزامناً مع زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى منطقتين على خط المواجهة.

وحسب هانا، فإن "القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو 3 كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار بعد أشهر من القتال الشرس"، على حد تعبيرها.

وكتبت هانا على تطبيق تلغرام أن "أوكرانيا استعادت حتى الآن نحو 47 كيلومتراً مربعاً من الأراضي حول باخموت منذ بدء هجومها المضاد في أوائل حزيران".

ولم يتسنَ التحقق من هذه التقارير، ولم تؤكد روسيا المكاسب الأوكرانية. ويعتبر الجانبان السيطرة على قرى صغيرة أو جيوب نجاحات جديدة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا في إسترا بمنطقة موسكو وفي كالوغا في وقت مبكر من الثلاثاء".

وقال سيرغي سوبيانين إنه وفق معلومات أولية: "لم تقع أي إصابات"، مضيفاً على تلغرام أن قوات الدفاع الجوي "دمرت طائرات مسيّرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "إحدى الطائرات كانت تحلق فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، بينما جرى تدمير الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي".

أما الثالثة فقد تم تدميرها فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وأفادت الوزارة على تلغرام "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة طائرة مسيّرة فوق أراضي منطقة كالوغا".

وأضافت أنه "تم تدمير طائرة مسيّرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة فوق أراضي منطقة استرينسكي"، كما تم اعتراض طائرة مسيّرة أخرى "فوق أراضي منطقة تفير".

وأشار سوبيانين إلى إنه لم تقع إصابات، حسب المعلومات الأولية.

وتعرضت منطقة موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقاً للسلطات الروسية.

(د ع)