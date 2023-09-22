​​​​​​​أوكرانيا تستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

شنّت أوكرانيا اليوم، ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود، والواقع وسط مدينة سيفاستوبول في القرم.

وفي هذا الصدد، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن عسكرياً لقي حتفه بضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول اليوم الجمعة.

وكتب حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايييف، على تلغرام أن "العدو شنّ هجوماً صاروخياً على المقر العام للأسطول".

ولفت إلى أنه "يجري تحديد" حصيلة لضحايا محتملين وإلى أن حطاماً سقط قرب مسرح لوناتشارسكي المجاور.

وقالت السلطات الروسية إنها تخشى وقوع هجوم جديد ودعت السكان إلى توخي الحذر.

(م ش)