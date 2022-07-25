تؤكد تصريحات أوكرانية متكررة أن السلطات في كييف تريد قلب المعركة من الدفاع إلى الهجوم عبر بدء معركة لطرد القوات الروسية من منطقة خيرسون التي تسيطر عليها موسكو منذ انطلاق تحركها العسكري في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وتقول السلطات الأوكرانية في خيرسون إنها ستستعيد المنطقة بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، مضيفة أن "الجيش الأوكراني أظهر ثباتاً خلال المعارك الماضية، وسينتقل إلى الأعمال الهجومية المضادة"، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

التصريحات تأتي بعد أن أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته تتحرك تدريجياً في خيرسون.

وتقول روسيا إن أوكرانيا استخدمت أنظمة صواريخ "هيمارس" التي زودتها بها الولايات المتحدة لقصف الجسر الذي يعبر نهر دنيبر ويربط منطقة خيرسون بشبه جزيرة القرم.

وكانت خيرسون أول منطقة تسقط تحت السيطرة الروسية حين بدأ التحرك الروسي في أوكرانيا.

"جرائم ضد الإنسانية"

من جانب آخر، قال رئيس لجنة التحقيق الروسية إن موسكو وجهت اتهامات إلى 92 من العسكريين الأوكرانيين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" واقترحت تشكيل محكمة دولية تدعمها دول من بينها بوليفيا وإيران وسوريا.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الحكومية، اليوم الإثنين، عن رئيس اللجنة الكسندر باستريكين اتهامه "أكثر من 220 شخصاً من بينهم ممثلو القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى قادة وحدات عسكرية قصفت السكان المدنيين".

وقال إن هؤلاء الأوكرانيين تورطوا في ارتكاب "جرائم ضد سلام وأمن البشرية لا تسقط بالتقادم".

وقال باستريكين، الذي تحقق لجنته في الجرائم الكبرى، إنه تم توجيه اتهامات لاثنين وتسعين من القادة ومرؤوسيهم وإنه تم إعلان أن 96 شخصاً، بينهم 51 من قادة القوات المسلحة، مطلوبون للعدالة.

واتفقت الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر على تنسيق إجراء تحقيقات في جرائم الحرب المشتبه بها في أوكرانيا.

(د ع)