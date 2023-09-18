​​​​​​​أوكرانيا تقيل 6 نواب

قالت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، إنها قررت إقالة ستة نواب لوزير الدفاع بينهم، هانا ماليار، التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن المعارك خلال الحرب مع روسيا.

ولم تذكر الحكومة سبب الإقالة، وكانت أوكرانيا قد عينت، رستم عمروف، وزيراً جديداً للدفاع في وقت سابق من الشهر الحالي، خلفاً لأولكسي ريزنيكوف، الذي تمت إقالته.

وتم الإعلان عن الإقالة في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلنسكي للأمة، في خطوة مفاجئة، فيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر.

وجاء القرار، بعد ساعات من إعلان ريزنيكوف، أن بلاده تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة في وقت مبكر من هذا الخريف، مع شنّها مزيداً من الهجمات بهذه الطائرات على أراضٍ روسية.

وزادت وتيرة هذه الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ ضربت العشرات منها روسيا في وقت واحد في بعض الأيام، ووصلت حتى مدينة بسكوف غرب البلاد، على بعد نحو 600 كيلومتر من أوكرانيا.

(س ع)