​​​​​​​أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 17 شخصاً على الأقل في القصف الروسي

وقال مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني أنطون غيراشينكو، الخميس، إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة بجروح في القصف الروسي، في الوقت الذي تشن فيه روسيا هجوماً جوياً وبرياً مكثفاً على الدولة المجاورة، بحسب وكالة رويترز.

وذكر المستشار على قناته في "تلغرام"، بحسب ما أوردته شبكة روسيا اليوم، أن القصف الذي تعرضت له القاعدة العسكرية رقم 0173 في مدينة بودولسك بمقاطعة أوديسا خلّف قتلى وجرحى، بينما لا يزال 19 شخصاً في عداد المفقودين.

وقال حرس الحدود إن طوابير عسكرية روسية بشكل منفصل عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوهانسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح اليوم الخميس، عن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعاً عن "الانفصاليين" الموالين لموسكو شرق هذا البلد.

(م ش)