​​​​​​​أوكرانيا تعلن عن تدمير 22 مسيّرة روسية وإلغاء رحلات جوية من مطارات موسكو

أعلنت أوكرانيا الأحد عن تدمير 22 طائرة روسية مسيّرة في منطقة أوديسا الجنوبية، إثر هجمات أدت إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء المدينة الحيوي لنقل الحبوب، وإصابة شخصين بجروح، حسب وكالة فرانس برس.

وفي السياق، قال سلاح الجو الأوكراني على منصة تلغرام: "أطلق المحتلون الروس عدة موجات من الهجمات بواسطة مركبات غير مأهولة من طراز شاهد -136/131 من الجنوب والجنوب الشرقي".

وأفاد نفس المصدر بأن 25 مسيّرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد أُطلقت "ودمّر سلاح الجو 22 منها.. بالتعاون مع الدفاعات الجوية لمكونات أخرى ضمن قوات الدفاع الأوكرانية".

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجمات الروسية التي استمرت لثلاث ساعات ونصف في وقت مبكر الأحد "تسببت في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا وإصابة مدنيين اثنين".

وفي سياق متصل، شهدت مطارات العاصمة الروسية إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأجيل عدد آخر منها، ووصل عدد الرحلات الملغية نحو 23 رحلة والمؤجلة 19 ليلة الأحد، حسب شبكة روسية.

وذكرت خدمة المواعيد والجداول الزمنية التابعة لشركة "ياندكس" الروسية، أنه اعتباراً من الساعة 00:26 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تم إلغاء 6 رحلات جوية كانت مقررة من مطار "فنوكوفو".

وأشارت الخدمة إلى أنه تم تأخير 5 رحلات أخرى في نفس المطار، فيما تأخرت 6 رحلات جوية في مطار "شيريميتيفو"، وفي مطار "دومودييدوفو"، تم تأخير 8 رحلات، وإلغاء 17 رحلة أخرى.

(م ش)