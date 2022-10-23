​​​​​​​أوكرانيا.. معارك كر وفر عنيفة في إقليم خيرسون الاستراتيجي

أوضحت القوات المدعومة من روسيا في بيان اليوم، إحباط محاولات أوكرانية جديدة لاختراق الدفاعات الروسية في المنطقة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

جاء هذا الإعلان فيما تواصل قوات كييف التقدم على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر باتجاه مدينة خيرسون الرئيسية.

وكانت السلطات المحلية الموالية لروسيا حضّت مجدداً السكان، في بيان نشرته أمس على مواقع التواصل، على مغادرة المدينة الكبيرة "فوراً نظراً للوضع المتوتر"، والعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وجاءت هذه الدعوة في وقت قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ليلاً 36 صاروخاً في "هجوم كثيف" على بلاده، في أعقاب تقارير عن ضربات على البنية التحتية للطاقة أدت إلى انقطاع في التيار الكهربائي بجميع أنحاء البلاد.

وتتقدم قوات كييف على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر باتجاه مدينة خيرسون الرئيسية، أول مدينة كبيرة سقطت في أيدي قوات موسكو، وستكون استعادتها إحدى أبرز نتائج الهجوم الأوكراني المضاد.

ويوم أمس، أقر القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا، سيرغي سوروفكين، في اعتراف نادر بالضغوط التي تتعرض لها قواته جراء الهجمات الأوكرانية التي تهدف لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية التي أعلنت موسكو ضمها قبل أسابيع فقط.

وقال في تصريحات لقناة روسيا 24 التلفزيونية الإخبارية إن "مواقع القوات الروسية في كوبيانسك وليمان في شرق أوكرانيا وفي المنطقة بين ميكولايف وكريفي ريه في خيرسون تتعرض لهجوم مستمر".

وأضاف سوروفكين، وهو جنرال في سلاح الجو يقود الآن القوات الروسية في أوكرانيا، "يمكن وصف الموقف في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر"، مقراً بأن "الوضع في خيرسون صعب" وأن "العدو يتعمد قصف البنية التحتية والمباني السكنية".

وتراجعت القوات الروسية مؤخراً، في تلك المنطقة مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومتراً في الأسابيع القليلة الماضية وهي معرضة لخطر الوقوع في حصار عند الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يبلغ طوله 2200 كيلومتر والذي يشطر أوكرانيا.

(ي ح)