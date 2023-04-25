​​​​​​​أوغلو يستبق اجتماع موسكو الأمني بالإصرار على احتلال الأراضي السورية

أكد وزير خارجية دولة الاحتلال التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحافية، أن قوات بلاده لن تنسحب من شمال العراق وسوريا.

وتذرع أوغلو التي دعمت بلاده مرتزقة داعش والنصرة وتأوي متزعميها في المناطق التي تحتلها من سوريا، أن بلاده باقية في سوريا بحجة "مكافحة الإرهاب".

وساق أوغلو الكثير من الأكاذيب خلال حديثه بالقول إنهم لا يطمعون إلى "اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية"، مضيفاً أن بلاده لن تنسحب من سوريا إلا "حين يستتب الأمن ويعود الاستقرار الكامل إلى تلك المناطق"، مع العلم أن المناطق التي تحتلها تركيا تشهد فوضى وعمليات قتل وخطف ونهب واقتتال بين المرتزقة بشكل شبه يومي.

وتأتي تصريحات أوغلو قبيل اجتماع لوزراء دفاع ورؤساء الاستخبارات لكل من (سوريا وروسيا وتركيا وإيران) في موسكو.

وكانت حكومة دمشق قد أصرت في أكثر من بيان على ضرورة الانسحاب التركي الكامل من الأراضي السورية كشرط أساسي لتطبيع العلاقات مع أنقرة.

(د ع)