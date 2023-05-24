​​​​​​​أوغلو يكشف عن تحركات جديدة تخص ملف التطبيع مع حكومة دمشق

قال وزير خارجية دولة الاحتلال التركي مولود تشاويش أوغلو اليوم، إن "لجنة إعداد خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، ستعقد اجتماعها في الأيام القريبة المقبلة".

وأضاف أوغلو: "في ختام الاجتماع في موسكو، قررنا إنشاء لجنة لإعداد خريطة الطريق هذه. ومن جانبنا، ستضم اللجنة نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات. اللجنة ستكون رباعية الأطراف. في الأيام المقبلة، ستعقد اجتماعها وتبدأ العمل لوضع خريطة طريق"، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية.

وجرت في موسكو يوم 10 أيار/ مايو، محادثات بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا لتطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

وسبق أن أكد وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد إنه "لا يمكن تطبيع العلاقات مع تركيا وهي تحتل أرضاً سورية"، وهو ما ترفضه دولة الاحتلال التركي.

(د ع)