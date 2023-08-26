​​​​​​​أوضاع معيشية سيئة للغاية في المناطق المحتلة وسري كانيه مثالاً

تشهد المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي ارتفاعاً متزايداً في أسعار السلع وغلاءً فاحشاً مما يثقل كاهل القاطنين هناك، إلى جانب السياسات التعسفية التي يتبعها جيش الاحتلال التركي في المناطق المحتلة.

وأفادت مصادر خاصة من داخل مدينة سري كانيه المحتلة، أن نسبة عوائل المرتزقة في المدينة تتزايد عن نسبة السكان الأصليين بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة. بالإضافة إلى انتشارهم في الأحياء التي تقع بالقرب من سوق المدينة.

"البرميل الواحد من مادة المازوت سعره 75 دولاراً"

وحول الأوضاع المعيشية التي تشهدها مدينة سري كانيه، أشار المصدر، إلى أن الأهالي يعانون من عدم توفر مادة المازوت مع قدوم فصل الشتاء، وإن توفرت تكون باهظة الثمن، مما يضطر الأهالي إلى الحصول عليها بشكل حر من قبل التجار، الذين يتلاعبون بتحديد أسعارها كما يحلو لهم؛ فسعر البرميل الواحد من المازوت يصل إلى 75 دولاراً أمريكياً.

"المواد الغذائية والخدمية وثمنها الباهظ"

ويصل سعر الكيلو الوحد من مادة السكر إلى ما يقارب الـ 22 ألف ليرة سورية، مع عدم توافره في بعض الأحيان، وجرة الغاز يصل سعرها إلى 220 ألف ليرة سورية، كما أن دولة الاحتلال التركي رفعت أسعار اشتراك الكهرباء على الأهالي المقيمين في المدينة وتدفع بالليرة التركية.

"لا أمان في المدينة"

وبحسب المصدر ذاته، فإن المدينة فاقدة للأمان، حيث لا تستطيع النساء الخروج كثيراً براحتهم تخوفاً من المرتزقة في المدينة، والتعرض لهم.

وسجلت في المناطق المحتلة العديد من حالات اختطاف النساء والتعدي عليهن من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، وخاصة في عفرين المحتلة؛ حيث سجلت أكثر من عشر حالات اغتصاب لفتيات وأطفال من قبل متزعمين للمرتزقة.

( س س/ م ح)

ANHA