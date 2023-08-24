​​​​​​​عودة التيار الكهربائي لـ 5 قرى متضررة من هجمات الاحتلال التركي

أنهى مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة، عبر مركز كهرباء تل تمر، العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى 5 قرى واقعة على خطوط التماس مع الاحتلال التركي في ريف ناحية زركان.

الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر، فهد سمعيلة، أكد انتهاءهم من مدّ خط توتر متوسط بطول 1300م، لتغذية 5 قرى على خطوط التماس في ريف ناحية زركان، وهي "الزيدية، والصندوقلية، وخربة الدويش، وتل الورد الشرقي، والسفرانية".

وبيّن سمعيلة أن الفرق الفنية التابعة لمركز كهرباء تل تمر، توجهت منذ ساعات الصباح الباكر إلى محطة قرية خربة العيد للتأكد من سلامة خطوط الكهرباء بين المحطة وبين القرى المستفيدة، وبعد الانتهاء من الكشف الفني والتأكد من سلامتها تم إيصال التيار الكهربائي إلى هذه القرى.

وكان مركز كهرباء تل تمر قد باشر العمل على تغذية القرى الـ 5 المذكورة بالتيار الكهربائي في 19 آب الجاري.

وأكد سمعيلة سيتم العمل على تغذية باقي القرى المتضررة على خطوط التماس مع الاحتلال التركي، بالتيار الكهربائي.

ويشن جيش الاحتلال التركي هجمات شبه يومية على ناحيتي تل تمر وزركان في مقاطعة الحسكة يستهدف فيها أهالي هذه القرى وبنيتها التحتية والمراكز الخدمية فيها وخطوط التيار الكهربائي.

(ع غ/ م ح)

ANHA