​​​​​​​عودة التوتر بين اليونان وتركيا في البحر المتوسط

بدأت أثينا، فجر اليوم، مناورات عسكرية تشاركت فيها قواتها البحرية والجوية في البحر الأبيض المتوسط جنوب شرق جزيرة كريت وجنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، بالقرب من المنطقة التي أرسلت إليها تركيا سفينة الأبحاث أوروتش رئيس، برفقة سفن حربية، لمسح البحر الأبيض المتوسط بحثًا عن احتياطات الغاز والنفط.

وتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى اليونان وتركيا، الثلاثاء، في محاولة لتخفيف التوتر المتزايد بين الجارتين الحليفتين في الناتو، ولنزع فتيل الأزمة بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.

نشر الفوضى

وكان أردوغان أعلن، أمس الاثنين، أن البحرية التركية لن تتراجع عن مواقعها في شرق البحر المتوسط، متهمًا اليونان بنشر الفوضى، وأضاف في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء "الذين يلقون باليونان أمام البحرية التركية لن يقفوا وراءهم".

واعتبر أنه ليس لأثينا الحق في بث إرشادات ملاحية تُعرف باسم نافتكس في المناطق التي تطالب بها أنقرة، وقال "اليونان أعلنت إرشادات ملاحية خاصة بها بشكل غير قانوني وبأسلوب فج، بهذا الموقف تنشر اليونان فوضى لن تستطيع الإفلات منها".

حرب كلامية متصاعدة

وأرسلت الدولتان فرقاطات إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، وسط حرب كلامية متصاعدة بسبب مطالب متعارضة بالأحقية في موارد الطاقة.

ومددت تركيا مهمة التنقيب التي تقوم بها سفينة المسح عروج ريس في منطقة متنازع عليها شرق البحر المتوسط حتى 27 أغسطس لتؤجج بذلك التوتر في المنطقة.

ووصفت أثينا عملية المسح تلك بأنها غير قانونية، وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية للصحفيين، الاثنين، إن اليونان أصدرت إرشادات ملاحية تنتهي أيضًا في 27 أغسطس.

وأكد أن بلاده "سترد بهدوء مع استعداد على الصعيدين الدبلوماسي والعملي، وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها السيادية".

(ي م)