​​​​​​​عودة التصعيد مجدداً.. حكومة دمشق تقصف ريف درعا الغربي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين هاجموا سيارة عسكرية لقوات حكومة دمشق على أطراف بلدة نافعة بريف درعا الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

عقب ذلك، عمدت قوات حكومة دمشق إلى الانتشار بين الأحياء السكنية في بلدة نافعة وإطلاق النار بشكل عشوائي، بالإضافة إلى قصف صاروخي على أطراف منطقة سحم الجولان بريف درعا الغربي.

يأتي هذا التصعيد تزامناً مع تنفيذ بنود الاتفاق الأخير الذي دخل في يومه الثالث وتم إجراء تسويات لمسلحين محليين ودخلت قوات حكومة دمشق إلى درعا البلد لإنشاء نقاط عسكرية.

(ش ع)