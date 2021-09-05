​​​​​​​عوض الله: الوحدة هي السبيل الوحيد للحفاظ على مستقبل العرب والكرد من الأطماع التركية

وأضاف "عوض الله" في تصريح خاص لوكالتنا إنه "بنظرة سريعة على الأوضاع بدول المنطقة نجد أن هناك ما يمكن وصفه بسايكس بيكو جديد مطبق بشكل كامل على أرض الواقع، حيث تقتسم تركيا وإيران السيطرة على العديد من دول المنطقة".

وأشار إلى أن إيران من جانبها تسيطر بشكل شبه كامل على لبنان واليمن وبغداد ودمشق وتقتسم معها تركيا النفوذ ببعض مناطق شمال سوريا وشمال العراق حيث تتواجد عسكريًّا فضلًا عن الوجود التركي في ليبيا.

وأشار رئيس تحرير الشمس نيوز وهي أول صحيفة مصرية متخصصة في الشؤون الكردية والتركية، إلى أن كلا الدولتين (تركيا وإيران) تسعيان بشكل معلن لتوسيع نفوذهما في بقية دول المنطقة انطلاقًا من فكرة استعادة الإمبراطورية العثمانية بالنسبة لتركيا أو الإمبراطورية الفارسية كما هو الحال بإيران.

وتابع قائلًا: "إذا نحن أمام مشروعين يستهدفان، بشكل واضح، التهام دول المنطقة وإلغاء هوية شعوبها ولا مجال ولا سبيل لمواجهة هذا الطوفان سوى بمشروع ثالث يعتمد في قوامه الأساسي على وحدة عربية كردية، خاصةً أن العرب والكرد يجمعهما تاريخ مشترك وبينهما الكثير من أواصر النسب والمصاهرة".

وأكد عوض الله أن تجربة العيش المشترك بين العرب والكرد سواء في مناطق الإدارة الذاتية بشمال سوريا أو في "إقليم كردستان العراق" أثبتت نجاحًا منقطع النظير، وهو ما يمكن البناء عليه ومد جسور الثقة بين عموم الشعب الكردي وبقية الشعوب العربية التي عاشت لفترة طويلة من تاريخها تنظر للكرد بالعين التركية وهو ما أوجد حالة من الجفاء وعدم الثقة نتيجة الشائعات والأكاذيب التي روجتها المخابرات التركية ووسائل إعلامها عن الكرد وتوصيفهم بالخونة والعملاء الساعين لتقسيم المنطقة، وأضاف: "بالتالي نحن بحاجة إلى تقارب عربي كردي ينسف تلك الأكاذيب المغرضة عن الكرد في الذهنية العربية".

وأوضح رئيس تحرير الشمس نيوز أن تحقيق الوحدة العربية الكردية يعزز الأمن القومي العربي بشكل كامل ويجعل هناك حائط صد قوي في وجه الأطماع الفارسية والتركية بدول المنطقة كما يعزز من فرص التعايش والتآخي في الشرق الأوسط بعد عقود من الفوضى الخلاقة التي سعت إليها القوى الكبرى.

(ح)

ANHA