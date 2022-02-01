​​​​​​​عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الحسكة بعد رفع الحظر الكلي

على خلفية ما شهدته مدينة الحسكة من هجوم لخلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة الواقع في حي غويران جنوب مدينة الحسكة، وتسلل خلايا لمرتزقة داعش إلى حيي غويران والزهور، فرضت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية حظراً كلياً على مقاطعة الحسكة، انتهى يوم أمس، مع استمرار عمليات التمشيط والبحث في أحياء المدينة.

وأعلنت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا يوم أمس، انتهاء الحظر الكلي في مقاطعة الحسكة، وفرض حظر جزئي في عموم شمال وشرق سوريا، يبدأ من صباح اليوم الثلاثاء، الأول من شباط / فبراير، وحتى إشعار آخر ويدخل حيّز التنفيذ يوميا» من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.

ومع رفع الحظر الكلي، شهدت مدينة الحسكة اليوم الثلاثاء، تحركاً كبيراً للمواطنين، وإقبالاً كثيفاً على الأسواق، التي افتتحت من جديد، حيث فتحت المحال التجارية والأسواق والمطاعم منذ صباح اليوم، أبوابها أمام المواطنين، باستثناء حيي "خشمان والصالحية" اللذان يشهدان استمرار التمشيط فيهما.

(م ع/ أم)

ANHA