​​​​​​​عودة 500  شخص من مخيم بردة رش إلى روج آفا عبر معبر سيمالكا

دخل 500 شخص عبر معبر سيمالكا الحدودي مع باشور كردستان إلى روج آفا اليوم، الذين كانوا مقيمين في مخيم بردة رش بباشور، ممن نزحوا أثناء هجمات وقصف الاحتلال التركي لسري كانيه وكري سبي.

وكان في استقبالهم اللجنة الطبية التابعة لمديرية الصحة في مقاطعة قامشلو والتي أجرت الفحوصات والإجراءات اللازمة للقادمين من باشور كردستان وذلك عبر إقامة ثلاث نقاط طبية في المعبر، وتجهيز سيارة إسعاف لحدوث أي طارئ.

وسهلت إدارة معبر سيمالكا كافة الإجراءات وزادت ساعات العمل في المعبر حتى وقت متأخر لاستقبال العدد المقرر الذي سيصل إلى روج آفا عبر معبر سيمالكا الحدودي.

وحول دخول القادمين من باشور كردستان صرح مدير العلاقات العامة في معبر سيمالكا باز أحمد لوكالتنا وقال: " من المقرر دخول 500 شخص من أهالي جميع مناطق شمال وشرق سوريا من المقيمين في مخيم بردة رش إلى روج آفا عصر اليوم وسيبقى المعبر مفتوحاً حتى ساعات متأخرة من الليل لضمان دخول الجميع".

وأكد باز أن معبر سيمالكا سيبقى مفتوحاً أمام جميع القادمين من المقيمين في مخيم بردة رش والعالقين والمرضى والزوار المقيمين في باشور كردستان.

(كروب/ل)

ANHA