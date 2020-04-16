​​​​​​​عوائل من حلب تناشد لإنقاذ حياة أولادها من خطر كورونا في السجون التركية

أجرى مراسل وكالتنا ANHA لقاءات مع عوائل معتقلين سياسيين في سجون الدولة التركية، طالبت العوائل بالإفراج عن أبنائها بأسرع وقت، لأن الخطر يهدد حياتهم في تلك السجون.

المواطنة فاطمة دويكو والدة المعتقل كميران بكر رشيد الذي اعتقل من قبل الدولة التركية منذ 27 عاماً، قالت: "اعتقل ابني كميران منذ 27 عاماً من قبل الاحتلال التركي وهو الآن في سجن بوليوا بباكور كردستان، هناك ظلم بحق السجناء السياسيين داخل السجون التركية".

وطالبت والدة كميران بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان وقالت: "نطالب أولاً بالإفراج عن قائدنا عبد الله أوجلان وعن أبنائنا، فتركيا أصدرت قراراً بإطلاق سراح السجناء أصحاب الجنايات ولكنها في الوقت نفسه تركت كافة السجناء السياسيين في السجون، وهذا يثير مخاوفنا أكثر من أن تتعمد تركيا نشر الفايروس بينهم للتخلص من كافة السياسيين بحجة هذا الفايروس".

وأشارت فاطمة إلى أن ممارسات الدولة التركية بحق المعتقلين السياسيين في السجون التركية مستمرة حتى هذا اليوم، وتقول: "قبل عدة أيام قامت الدولة التركية باستهداف السياسيين داخل سجن باطمان، وسجن آخر في تركيا، بالقنابل الدخانية بعد احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم، وبعدها نقلوا 400 من السياسيين إلى سجن ديار بكر".

وناشدت والدة كميران فاطمة دويكو جميع الدول وعلى رأسها الأمم المتحدة بالقول: "أناشد الأمم المتحدة ودول العالم أن يضغطوا على الدولة التركية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين".

أما المواطنة ديلبار سيدو والدة المعتقل مصطفى سيدو الذي اعتقل منذ 25 عاماً في سجن توكات في تركيا، فقالت: "هذا الوباء يهدد حياة أولادنا داخل السجون التركية، لذا يجب الإفراج عنهم بأسرع وقت لأن سجون تركيا تحوي آلاف السياسيين ما يعرض حياتهم جميعاً للخطر".

وأضافت ديلبار: "تحدثت مع ابني مصطفى وقال لي بأنه في سجون تركيا ليست هناك وقاية وتدابير لحماية السجناء السياسيين من فايروس كورونا، لذا أناشد منظمة حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها الإنساني والضغط على تركيا لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".

ومن جهتها قالت آيتان رشو أخت المعتقل السياسي محمد رشو الذي اعتقل منذ عام 2017 : "قبل انتشار هذا الوباء كان ابن أختي يتوجه إلى السجن ويزور أخي وكان يطمئن على صحته ولكن بعد انتشار هذا الفايروس منعت تركيا الزيارات وحتى الآن لم نسمع أخباره".

وأضافت آيتان رشو: "نحن كعوائل السجناء السياسيين نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والذين يدعون بأنهم يعملون من أجل الإنسانية أن يسارعوا للإفراج عن جميع السياسيين داخل السجون التركية حفاظاً على حياتهم".

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ANHA