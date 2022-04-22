​​​​​​​عوائل السجناء يقدمون طلباً إلى مكتب المدعي العام للقاء ذويهم في سجن إمرالي

قدم كل من محمد أوجلان شقيق القائد أوجلان، ومحاميه مظلوم دينج وذوو السجناء السياسيين الآخرين في سجن إمرالي، شقيق المعتقل عمر خيري كونار، علي كونار، شقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، طلباً إلى مكتب النيابة العامة في مدينة بورص من أجل القاء بهم يوم الإثنين القادم.

وقد قُدِم الطلب نفسه إلى مديرية السجن المغلق ذي الإجراءات الأمنية المشددة وذي النموذج F في إمرالي، من خلال مكتب المدعي العام في بورصة.

يتعرض القائد أوجلان في سجنه بإمرالي ذي الحراسة المشددة، لعزلة منذ أن تم اعتقاله عام 1999 عبر مؤامرة دولية.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في الـ 25 من آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه لخمس دقائق فقط، ثم قطع الاتصال.

واستطاع محامو القائد مقابلة موكلهم بعد 8 سنوات، في 2 و22 أيار، 12 و18 حزيران و7 آب من عام 2019، ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقائه.

(ف)