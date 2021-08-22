​​​​​​​عوائل الشهداء: سننتقم لدماء شهدائنا وسنواصل دعمنا لأبنائنا في جبهات القتال

استهدف الاحتلال التركي في وقت سابق اليوم، بطائرة مسيّرة سيارة كانت مركونة أمام بيت الجرحى في قرية هيمو غرب مدينة قامشلو، كما تعرضت سيارة أخرى، الخميس، لهجوم على طريق علي فرو الواصل بين الطريق قامشلو- عامودا، والذي أسفر عن استشهاد القيادي في وحدات حماية الشعب (YPG)، ريناس روج.

وجاء ذلك، بالتزامن مع هجوم الاحتلال التركي على كل من قضاء شنكال وناحية زركان وتصعيده للهجمات الممنهجة على بلدة تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.

وفي سياق ردود الأفعال المناهضة لهجمات الاحتلال التركي، أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، هيفين سيد أن الاحتلال التركي بات مؤخرًا يستهدف مركبات المدنيين بطائرات مسيّرة، فهذه المحاولات إن دل على شيء يدل على فشله الذريع في تنفيذ مخططاته، كذلك هي دلالة واضحة على إفلاس الاحتلال التركي في سياسته الخارجية.

وأكدت هيفين أن هذه الهجمات لن تحد من "إصرارنا وعزيمتنا، إنما سترفع من وتيرة مقاومتنا أمام كافة المؤامرات التي تحاك ضد الكرد، فنحن أصحاب قضية ومشروع ديمقراطي، ولن ينال المحتل من إرادتنا".

وتوعدت في حديثها أنهم سينتقمون لدماء الشهداء من خلال رفع وتيرة المقاومة والنضال ضد هجمات الاحتلال التركي ومخططاته، وقالت: "سنواصل دعمنا لمقامة قوات سوريا الديمقراطية في وجه الاحتلال التركي".

وبينت هيفين أن هذه الهجمات لن تكون عائقًا امام "دعمنا ومساندتنا لأبنائنا في جبهات القتال، كما ونحن بدورنا كأمهات الشهداء سنخرج إلى الساحات وسننظم فعاليات احتجاجية تندد بهذه المخططات القذرة".

وطالبت هيفين محمد أهالي مناطق شمال وشرق سوريا بإن يكونوا "حذرين للحرب الخاصة التي تنتهجها الاحتلال التركي على المنطقة، وأن يبقوا متيقظين لما يخطط له المحتل في هجماته، كما عليه أن يعتمد على ذاته في الدفاع عن أرضه، لأن حماية المنطقة من الاحتلالات لا تقع على كاهل القوات العسكرية فقط، بل هو واجب علينا كافة".

من جهته، قال عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، معصوم حسن، إن ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سرويا وشنكال من هجمات عنيفة يشنها الاحتلال التركي بين الفينة والأخرى متصلة بشكل أو بأخر بعضها ببعض، فهي مخططات قذرة واستمرارية للمخططات السابقة التي مرت عليها عبر مئات السنين في محاولات إبادة الكرد وإمحاءهم عن الوجود.

وأضاف: "على شعبنا ألا ينجر وراء ما يسعى إليه الاحتلال التركي وداعميه، فإنه بهذه التحركات يسعى لخلق بلبلة وفتنة بين أبناء المنطقة، فما تحقق في ظل الإدارة الذاتية من مكتسبات أصبحت محل قلق للاحتلال التركي الذي يهدف بهجماته هذا إلى ضرب وإنهاء ما تحقق في شمال وشرق سوريا خلال تسعة أعوام".

وحول ما يقع على كاهل الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا في هذا الوقت، قال حسن: "يجب على الأهالي مساندة القوات العسكرية، لدحر الاحتلال وإخراجه من الأراضي المحتلة، وأن يتحدوا ويبدوا موقف صارم تجاه هذه التحركات، كما إن إرادة شعبنا هي التي ستنتصر في النهاية وسيفشل المحتل في الوصول إلى غاياته وأهدافه".

هذا، واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أصدرته في الـ 20 من آب/أغسطس الجاري أن عمليات القصف الأخيرة تمثل الانتقال إلى مرحلة جديدة من الهجمات على شمال وشرق سوريا.

(كروب/ل)

ANHA