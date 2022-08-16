​​​​​​​عوائل الشهداء: روج آفا تحيا بروح 15 آب

تحمل قفزة 15 آب عام 1984 أهميةً خاصةً في تاريخ الشعب الكردي وكردستان. فقد وجّهت ضربةً موجعةً لفاشية دولة الاحتلال التركي واستبداده بأيديولوجية القائد عبد الله أوجلان وأفكاره كملحمةٍ للقتال في العصر الجديد.

وقد أصبحت روح قفزة 15 آب الخط الرئيسي لحرب الحماية الذاتية في روج آفا أيضاً. ويعتبر الشعب الكردي قفزة 15 آب حياةً ووجوداً جديداً.

تحدّث أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين لوكالتنا عن قفزة 15 آب.

والد الشهيد دلباك، نيازي سيدو، استهل حديثه بتهنئة الشعب الكردي المقاوم والمناضل بمناسبة قفزة 15 آب، وقال: "في البداية نهنّئ شعبنا وقواتنا كافةً بمناسبة عيد الانبعاث، أصبحت 15 آب ركيزةً لقواتنا ومقاتلينا وشعبناـ، فثورة روج آفا تحيا بروح 15 آب".

وتابع نيازي سيدو حديثه قائلاً: "مع قفزة 15 آب أثبت مقاتلونا أنفسهم كقوةٍ عسكرية، أصبح من المعروف الآن أنّ الكرد لا يقبلون العبودية، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي والدول المهيمنة تجاهلهم".

وقال نوري أحمد: "15 آب يعدّ ميلاداً كردياً انتشر كشعاعٍ في الشرق الأوسط".

وقال نوري: "مثلما وقف الشبيبة بوجه الدولة التركية في 15 آب وأطلقوا رصاصة الكردايتية الأولى، فنحن نخوض المقاومة ضد الاحتلال اليوم أيضاً بقيادة أولئك الشبيبة، ونعد بتحرير المناطق المحتلة".

في السياق ذاته؛ قالت خديجة علو: "لقد عرفنا مَن نحن في هذا اليوم التاريخي بفضل الرفيق عكيد. مع تشكيل جيش التحرير الشعبي الكردستاني (ARGK) نخوض اليوم بالقوة التي استمدّيناها منه؛ نضالاً منقطع النظير ضد الاحتلال. بروح 15 آب؛ نؤكّد أننا سننتصر بوجه الهجمات اليومية، القتل واختطاف النساء، وسنضمن تحرير عفرين بالقوة المستمدّة من 15 آب".

من جانبها، ذكرت والدة الشهيد جان خورت، آسيا عبدو، أنّ قفزة 15 آب أحيت أمل الحرية لدى الشعب الكردي وقالت: "أعاد حزب العمال الكردستاني بناء أمل الحرية لدى الشعب الكردي من جديد، وإطلاق الرصاصة الأولى من قبل الرفيق عكيد ورفاقه أدّى إلى توجّه آلاف الفتيان والفتيات من أبناء هذا الشعب إلى جبال كردستان".

واختتمت آسيا عبدو حديثها قائلةً: "لقد تعلّمنا الحماية الجوهرية عن طريق 15 آب ونخوض حرب الشعب الثورية بوجه التهديدات والهجمات التركية، وسندحر الاحتلال ونحرّر كردستان بروح 15 آب".

(ر)

ANHA