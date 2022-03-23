​​​​​​​عوائل الشهداء: نحن نحتفل بنوروز لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستعد لشن الهجمات

يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني دعمه وتحالفه مع الدولة التركية المحتلة. فقد قام مؤخراً بإرسال قواته إلى قرية بانك التابعة لحفتانين في مناطق الدفاع المشروع. وتم الإعلان عن محاولة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التمركز في بانك، بربلا ومحيطها وفرض سيطرتها على المنطقة. في الوقت الذي يقوم فيه كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة - ستار بعملياتٍ فعّالةٍ ضد الدولة التركية المحتلة، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول عرقلة قوات الكريلا.

استنكرت عوائل الشهداء في قامشلو دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني للدولة التركية المحتلة.

'يمهدون الطريق للعدو'

أشارت فاطمة طاهر؛ وهي شقيقة شهيدين اثنين، إلى أن الديمقراطي الكردستاني يحشد قواته ضد الكريلا في الوقت الذي تحتفل فيه جميع أجزاء كردستان بنوروز، وقالت: "يهاجم العدو بقيادتهم (بقيادة الديمقراطي الكردستاني) جبالنا وكريلانا الشجعان. أنا استنكر موقفهم هذا وأدعوهم للتخلي عن هذا الفعل والوقوف بجانب الشعب الكردي".

'إنهم يخونون منذ البداية'

وقالت صديقة عثمان، وهي شقيقة شهيدٍ ووالدة شهيدٍ آخر: "أهنئ شعبنا المقاوم بعيد نوروز. وأتمنى التوفيق والانتصار لمقاتلينا في جبهات الأولى للمقاومة. وأدعو بالرحمة لشهدائنا".

وأضافت صديقة: "دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني للدولة التركية وتحالفه معها ليس بالأمر الجديد. فقد وضعت عائلة البرزاني يدها بيد الدولة التركية وخاضت طريق الخيانة منذ اليوم الأول لانطلاق الحركة الثورية لحزب العمال الكردستاني، أي لأكثر من أربعين عاماً. نحن نأمل أن يتراجعوا عن السير في هذا الطريق والتوجه لطريق الصواب. أي طريق الشهداء، المقاومة والحرية. ففي الحقيقة من الصعب علينا جداً أن يقوم الكرد بمعاداة بعضهم البعض".

'إنهم يقومون بمعاداتنا مثلهم مثل الدولة التركية'

كما قالت أفين تمر، شقيقة المقاتلة في وحدات المرأة الحرّة ستار رامان تولهلدان التي استشهدت على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كمين خليفان في 28 من آب عام 2021، يعادي الحزب الديمقراطي الكردستاني الكرد مثله مثل الدولة التركية.

وبيّنت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يواصل ارتكاب ممارساته القذرة مع الدولة التركية، في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الكردي بعيده القومي نوروز، الذي يقرّب بين الكرد، مضيفة: "يقولون إنهم كرد (في إشارة إلى الديمقراطي الكردستاني)، لكنهم لم يتولوا أية مسؤولياتٍ باسم الكردايتية. إنهم يتخذون موقف العداء مثلهم مثل الدولة التركية".

وتابعت أفين تمر قائلةً: "لقد سألنا دائماً؛ إلى متى ستبقون في صف العدو؟ إن من تسببتم باستشهادهم هم أبناء هذا الشعب، إنهم ليسوا جنوداً أتراكاً. لقد أصبحت أرض باشور كردستان منطقةً محتلةً لدى تركيا منذ الآن. لدى تركيا العديد من القواعد فيها وكأن هذا غير كافٍ يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعمه أيضاً".

'إن التاريخ يسجل هذا الأمر'

واختتمت أفين تمر حديثها قائلةً: "نحن نخجل الآن من قول ’نحن نستنكر‘ فكيف يمكن للكرد أن يستنكروا وينددوا ببعضهم البعض؟ إلّا أنّ ما قاموا به يستدعي الاستنكار. يجب أن يتوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني لطريق الصواب ويعود عن الخطأ في هذه الأيام المباركة. هناك حدٌّ معينٌ لصبر هذا الشعب وقدرةٌ محددة على تحمل سياساتهم القذرة. إن التاريخ يسجل هذه الأمور وسوف يحاسب عليها".

(ر)

ANHA