​​​​​​​عوائل الشهداء: نبش مزار الشهداء في عفرين انتقام من مقاومة الأهالي

أقدمت دولة الاحتلال التركي في 14 تموز/يوليو المنصرم على نبش مزار الشهداء في عفرين المحتلة، وإخراج رفات 35 شهيداً، الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية مناهضة لهذا التصرف الذي اعتبروه عملاً لا أخلاقياً.

وفي هذا الصدد التقت وكالتنا ذوي الشهداء في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

'لن يستطيعوا انتزاع أرواح الشهداء من أرضهم'

والدة الشهيد حمودة، فيدان حسين، استنكرت في مستهل حديثها لوكالتنا جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، واعتبرتها انتهاكاً بحق أبناء المنطقة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حماية أرضهم ومكتسباتهم.

وقالت "تعمل الدولة التركية على نبش مزار شهدائنا في سعي منها لطمس بطولاتهم ومقاومتهم أمام جشع الدولة التركية التي لن تستطيع بهذا الفعل انتزاع أرواح الشهداء من موطنهم".

وأكدت فيدان أن الأعمال الإجرامية الذي يرتكبها الاحتلال التركي بحق أبناء المنطقة لن تنال من إرادتهم وإصرارهم على المقاومة والمطالبة بحقهم.

جرائم متعمدة باسم الإسلام

أما زوجة الشهيد روشان محمد، فقالت "عمدت الدولة التركية أثناء اجتياحها لمدينة عفرين إلى قتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم وتخريب الأماكن المقدسة، ناهيك عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي بعد الاحتلال من استيلاء على ممتلكاتهم ونهبهم واختطاف النساء والرجال وذلك باسم الدين الإسلامي الذي هو بريء منهم".

وأعربت عن رفضها لجرائم الاحتلال، وأضافت قائلة "لا نقبل بما تفعله الدولة التركية، ولا يوجد دين يقبل بهذه الجرائم اللا أخلاقية، فأبناؤنا الذين ضحوا بأرواحهم لحماية أرضهم تقوم الدولة التركية بنبش أضرحتهم لطمس مقاومتهم"، مؤكدة أن عفرين ستعود لأبنائها.

نبش أضرحة الشهداء انتقام من مقاومة الأهالي

ومن جانبه، استنكر سرحد محمد جرائم دولة الاحتلال التركي في عفرين، وقال "تسعى الدولة التركية إلى الانتقام من مقاومة أهالي عفرين التي ماتزال مستمرة في مخيمات النزوح في الشهباء، لهذا عمد إلى تخريب أضرحة الشهداء ونبشها بهدف النيل من إرادتنا كون شهدائنا قدوة لنا وللأجيال القادمة".

وأضاف "نحن عوائل الشهداء لن نقبل بهذه الأعمال وسنصعّد من مقاومتنا حتى تحرير عفرين".

(س ر)

ANHA