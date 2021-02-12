​​​​​​​عوائل الشهداء: ماضون في طريق النضال حتى تحرير القائد اوجلان

وتجمع العشرات من أمهات وآباء الشهداء أمام مجلس عوائل الشهداء الواقع في قرية تل قراح التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للتنديد بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله اوجلان.

ورفعت العوائل صور القائد عبد الله اوجلان وشهداء مقاومة العصر وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

واستنكر البيان - الذي قرأته عضوة مجلس عوائل شهداء إقليم عفرين عوفة محمد - المؤامرة التي أحيكت بحق القائد عبد الله أوجلان بتاريخ 15 شباط/فبراير 1999.

وأكد البيان على أن "المؤامرة لم تكن بيد تركيا فقط بل تمّت باتفاقٍ ثلاثي على مستوىً عالمي، وذلك بهدف كسر إرادة الشعوب التي اتخذت من فكر القائد طريقاً للخلاص من العبودية، ويأتي اعتقال القائد في سياق زرع الخوف في قلوب السائرين على درب الحرية، ولكن إرادة الشعب أظهرت قوّتها أمام هذه المؤامرة الدنيئة التي تعرض لها القائد عبد الله أوجلان".

وأشار البيان إلى أن سجن إمرالي يُعرَف بأنه مكان اللاعودة، ولا خلاص منه، لذا تم اعتقال القائد فيه. ولكن القائد عبد الله أوجلان أظهر أن الحرية لا تتطلب المقومات كافة، فقد حوّل إمرالي إلى منبعٍ آخر للحرية. ومنه بدأت رحلة أخرى فيها إصرارٌ أكبر ونضالٌ أقوى لتحرير الشعوب من الاستعباد.

ونوّه البيان إلى أن فشل الأطراف المتحالفة ضد القائد عبد الله أوجلان دفعهم لاختلاق الحرب العالمية الثالثة، والعمل على تجهيز مخططاتٍ جديدةٍ لإبادة الشعوب. وما كان ردّ الشعوب السائرة على درب القائد عبد الله أوجلان إلا بالمقاومة العظيمة التي بلغت العالم بأسره. والقوة التي استمدها الشعب نابعةٌ من فكر القائد عبد الله أوجلان فقد بات القائدُ عبد الله اوجلان رمزَ الحرية بالنسبة لكافّة شعوب الشرق الأوسط.

وأفاد البيان أن عوائل الشهداء يجدّدون وعدهم في مواصلة طريق النضال لأجل تحرير القائد من إمرالي، والاستمرار بفعالياتهم، ورفع أصواتهم ليبلغ العالمَ أجمع كي تعمل على إيقاظ الضمير العالمي ليساندوا القائد عبدالله اوجلان، وينهوا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها تركيا ويحرّروا القائد اوجلان من إمرالي.

(كروب)