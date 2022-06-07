​​​​​​​عوائل الشهداء: الحزب الديمقراطي الكردستاني تخطّى مرحلة الخيانة وأصبح عدواً

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على باشور ومناطق الدفاع المشروع فيه، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني. فيما تخوض قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار مقاومة تاريخية ضدها.

تحدّث أعضاء مجلس عوائل الشهداء في قامشلو لوكالتنا عن هذا الموضوع.

إذ أشارت الرئيسة المشتركة للمجلس، هيفي السيد، إلى أن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني معروفة للجميع، فهو يرتكب الجرائم وفقاً لمخططات دولة الاحتلال التركي وقالت: "كنا نقول إنهم إخوة لنا، لكن للأسف، فإن الكردياتية معدومة لديهم".

وذكرت هيفي السيد أن الدولة التركية تضع مخططات إبادة الكرد أمام أنظار الديمقراطي الكردستاني وهو يشاركها، وتابعت قائلة: "تخطّى الحزب الديمقراطي الكردستاني مرحلة الخيانة، أصبحنا نراهم أعداءً للكرد، فمَن يحارب إلى جانب العدو يصبح عدواً أيضاً".

'بسالة الكريلا أفشلت مخططات أردوغان'

فيما أوضح الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، معصوم حسن، أن كردستان الحرّة ستتحقق بقيادة حركة التحرر الكردستانية وقال: "ينبغي أن ينتصر الكرد في هذه المرحلة التاريخية، إذ أفشلت بسالة الكريلا مخططات أردوغان".

أشار معصوم حسن إلى إنّه يتم الإعداد لحرب قذرة في باشور في هذه المرحلة، وقال: "هذا يتم بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وممارساته هذه ليست بالأمر الجديد، فتاريخه قذر جداً، فهو متورط في استشهاد العديد من الشباب والشابات الكرد. إنّه مستند إلى الدولة التركية تماماً".

وتابع قائلاً: "يغوص الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر في النهج القذر الذي يتّبعه، لقد تولّت قوات الدفاع الشعبي مسؤوليتها على جميع الصعد، وقطعت الطريق أمام اندلاع حرب داخلية".

لفت معصوم حسن في ختام حديثه، إلى موقف الشعب الكردي من ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلاً: "لقد دعا شعبنا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التراجع عن ارتكاب هذه الممارسات القذرة على الدوام".

بينما أشار عضو مجلس عوائل الشهداء، محي الدين حسن، إلى شنّ دولة الاحتلال التركي حرباً عنيفة على باشور (جنوب كردستان) مستخدمةً أحدث التقنيات، بالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية وإلى سعيها لتنفيذ مخططات أخرى نتيجة هزيمتها في هذه الحرب.

وعلّق محي الدين حسن على دور الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه الحرب قائلاً: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني ألّا يدعم الدولة التركية، نحن نعارض مشاركته في هذه الحرب".

كما أشار حسن إلى أنه حان وقت الوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي وقال: "إن هذه المرحلة هي مرحلة تاريخية".

في ختام حديثه، أكد محي الدين حسن أنهم يدعمون قوات الدفاع الشعبي دائماً، وذلك لأنّها تدافع عن كردستان بأسرها.

هذا وكانت قوات الدفاع الشعبي قد وجهت تحذيراً عبر بيان أمس الإثنين، قالت فيه: "بحسب تصريحات أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تحدث باسم مساعد وزير البيشمركة، وكذلك تصريحات محافظ دهوك، وبحسب المعلومات الاستخبارية التي وصلت إلينا، فإن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تستعد للمشاركة في هذه الحرب الاستراتيجية بيننا وبين الدولة التركية".

(ر)

ANHA