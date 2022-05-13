​​​​​​​عوائل الشهداء: الاحتلال التركي يسعى إلى القضاء على المنجزات وزعزعة الأمن في المنطقة

أدلى مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، اليوم الجمعة، بيانٍ حول الهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، قُرئ في مزار الشهيد دليل ساروخان من قبل عضوي المجلس، شيرين أحمد باللغة الكردية، ورضوان عيسى باللغة العربية.

وندد البيان بالهجمات الوحشية التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا الآمنة مستهدفة الأهالي في القرى التابعة لتل تمر بالمسيّرات، في اشارة من البيان إلى ما جرى مؤخراً في الحادي عشر من أيار الجاري في كوباني، والذي أدى إلى استشهاد الشخصية الوطنية، أكرم أوستك.

وأشار البيان إلى أن "هدف دولة الاحتلال التركي من هذه الهجمات المتواصلة نشر الفوضى والقضاء على المنجزات التي حققها شعبنا بتضحيات أبنائه"، داعياً المجتمع الدولي، ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على دولة الاحتلال التركي ووضع حد لهجماتها على المنطقة.

وشدد البيان "مثلما هزمنا مرتزقة داعش وباقي المنظمات الإرهابية معاً، فإننا سنهزم مخطط أردوغان وسياسته الإرهابية التي ينتهجها ضد مكونات المنطقة، حتّى تحقيق آمال شعبنا بالحرية والديمقراطية".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "السياسة التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية ضد المنطقة، دليل على ضعفه وهزيمته أمام المقاومة البطولية التاريخية التي تبديها قوات الكريلا في جبال كردستان".

(س ب/ف)

ANHA